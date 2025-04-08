Tekirdağ’da, Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul İl Emniyet Müdürü’nün koruması olarak görev yaparken şehit düşen Münir Alkan’ın mezarı başında duygusal anlar yaşandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nce Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki şehit mezarları ziyaret edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

Ziyarette, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul İl Emniyet Müdürü’nün koruması olarak görev yaparken şehit düşen Münir Alkan’ın mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit Alkan’ın kabrine karanfil bırakırken, "O gece beraber savaştık" ifadelerini kullandı. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün’ün de katılım sağladığı tören şehitlerin kabirlerine karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.