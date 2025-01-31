Kocaeli İzmit Belediyesi, 2025 yılı yatırım programı kapsamında cadde ve sokaklardaki altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin ilgili kurumları ağırlayarak bilgi alışverişi gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin cadde ve sokaklarındaki altyapı ve üstyapı yatırımları masaya yatırıldı. Toplantıya, Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Altyapı Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Yasin Tolga Güven, Başkan Danışmanları Recep Barış ve Hakan Yalçın, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ile kamu ve özel sektör altyapı kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, 2025 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek üstyapı çalışmalarından önce altyapı kurumlarının bölgede tamamlaması gereken çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Su, doğalgaz, telekomünikasyon ve elektrik hatlarına ilişkin eksikliklerin giderilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması için önemli kararlar alındı.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ

İzmit Belediyesi yetkilileri, üstyapı yatırımlarının verimli ve kalıcı olması için altyapı eksikliklerinin giderilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda, İSU İzmit Şube Müdürü Cihan Dirlik, İSU İlçe Hizmetleri Başkanı Celal Civelek, İZGAZ ve İSAŞ yetkilileri, İl Emniyet Müdürlüğü, Telekom, Türksat ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri AYKOME birimleriyle bilgi alışverişi gerçekleştirildi.