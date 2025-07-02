Elazığ’da 2025 yılı yaz Kur’an kursları açılış programı Hacı Feti Camisinde gerçekleştirdi.

Programa İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Kur’an kursu öğreticileri, imam hatipler, müezzin kayyımlar, veliler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Üstündağ, yaz Kur’an kurslarının önemine değinip öğrencilere nasihatlerde bulundu. Üstündağ ayrıca öğrencilerini bu güzel mekânlarda eğitim almak için gönderen ailelere teşekkür etti ve bütün çocukların bu eğitimden faydalanmalarının gerekli olduğunu vurguladı.

Program yapılan ikramların ardından sona erdi.