Konya Velodromu’nun ev sahipliğinde 14-16 Mart tarihinde düzenlenecek 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın biletleri satışa çıktı.

Konya’nın ev sahipliğinde 5 kıtadan 40’tan fazla ülke ve 450’yi aşkın sporcunun katılımıyla 14-16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın biletleri satışa çıktı. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin onayıyla resmiyet kazanan organizasyon, Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenleniyor. Dünya Şampiyonası’ndan sonraki en büyük pist bisikleti organizasyonu olan Uluslar Kupası, üç gün boyunca kadınlar ve erkekler kategorilerinde dünyanın en hızlı bisikletçilerini ağırlayacak.

Bisiklet sporuna olan ilgiyi artırmayı ve genç sporculara ilham vermeyi hedefleyen organizasyon, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki yerini güçlendirecek.

Etkinlik Programı:

14 Mart Cuma

09.00 - 16.00/ 18.00 - 21.00

15 Mart Cumartesi

09.00 - 16.00/ 18.00 - 21.00

16 Mart Pazar

09.00 - 16.00/ 18.00 - 21.00