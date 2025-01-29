Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), öğrencilerinin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Reçete Öğrenci Platformu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma (GETAT) Kış Okulu Kampı’nın 6’ncısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Farklı tıp fakültelerinden öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen GETAT 6. Kış Okulu Kampı’nda öğrencilere GETAT Merkezi’nin tanıtımı yapılarak akupunktur, hacamat, ozon, sülük ve hipnoz hakkında uygulamalı eğitimler verildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin GETAT Merkezi bölgede ilk kez jeotermal kaynaklar, gelişmiş teknolojik donanım, geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerini bir arada sunan bir mükemmeliyet merkezi oluşturmayı ve yine bölgede ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan GETAT sertifikalı hekim yetiştirmeyi amaçlıyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, öğrencilerle bir araya geldi. Karahocagil, hekimliğin çok önemli bir meslek olduğunu vurgulayarak Tıp Fakültesinde eğitim öğretim gören öğrencileri Ahilik Kültürünün değerlerine yaslanan Ahi Hekimler olarak yetişmek gerektiğini söyledi. Ahiliğin bir kalite hareketi olduğunu ve Türkiye’de yapılan sağlıkta dönüşüm hareketinin kalite çalışmalarında önemli bir yeri olduğunu anlatan Rektör Karahocagil,

konuşmasında, "Ahilik aslında bizim medeniyetimizin yitik bir değeridir. Bizim bu değerlere sahip çıkarak mesleğinde en iyisini yapma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak yaptığımız kalite çalışmalarını her zaman ‘Ahiliğin İzinde Mükemmelliğe Yolculuk’ mottosuyla gerçekleştiriyoruz” dedi.