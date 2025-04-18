Düzce Belediyesi, amatör spor kulüplerine ve gençlik organizasyonlarına yönelik desteklerini 2025’te de sürdürdü. 20 bin 400 kilometrelik ulaşım desteği ile genç sporcuların yanında yer alan Düzce Belediyesi, spor altyapısına yönelik projelere de hız verdi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Ocak-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetlerle gençlerin ve sporun yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Ulaşım desteğinden tesis projelerine, gençlik etkinliklerinden sağlıklı yaşam hizmetlerine kadar birçok alanda önemli çalışmalar yapıldı.

Düzcespor’a ve amatör kulüplere ulaşım desteği

Amatör spor kulüplerine şehir dışı ulaşım desteği kapsamında toplam 3 bin 730 kilometrelik ulaşım sağlanırken, Düzcespor altyapı takımlarının şehir dışı deplasmanları için 13 bin 150 kilometre, antrenmanlara ulaşım için ise 770 kilometrelik destek sunuldu. Gençlik çalışmaları kapsamında sağlanan araç desteği ise 2 bin 750 kilometreyi buldu.

Tesisleşmede önemli adımlar

Spor alt yapısına yönelik yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. Şıralık Spor Kompleksi içinde yer alacak Altyapı Konaklama Merkezi’nin projelendirme süreci tamamlanarak ihale aşamasına geçildi. Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü’nün fizibilite çalışmaları tamamlanırken, projelendirme çalışmaları başladı. Ayrıca, gençlerin sporla daha fazla buluşmasını hedefleyen 19 Mayıs Spor Kampüsü Projesi’nin de projelendirme aşaması tamamlanarak ihaleye hazır hale geldi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlere yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerini de sürdürdü. Kamp etkinliğine 135 kişi, gezi programına ise 120 kişi katıldı. Dönem içinde toplam 4 gençlik etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Bahçeşehir ve Aziziye Spor Salonlarında 986 kişi hizmet aldı. Ayrıca, 4 farklı amatör spor kulübüyle ortak çalışmalar yürütülerek genç sporculara destek sağlandı.