Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali, yöresel tatlardan konserlere uzanan zengin programıyla hem Tarsuslulara hem de kente gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarsus’un tescilli ürünü ve bereketin simgesi olan Sarıulak Zeytini, ikinci kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali ile kutlanıyor. Kubat Paşa Medresesi’nde başlayan festival, yöresel lezzetlerden atölyelere, söyleşilerden konserlere kadar zengin içeriğiyle Tarsusluları ve misafirleri buluşturuyor.

"Tarsus’un geleceğini daha güçlü, daha bereketli kılacaktır"

Festivalin açılışında konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Sarıulak’ın sadece bir tarım ürünü değil, Tarsus’un kültürel kimliği ve hafızası olduğunu ifade ederek, "Sarıulak zeytini, sofralarımıza lezzet katan bir ürün olmanın çok ötesinde; bu toprakların hafızası, üreticimizin alın teri ve Tarsus’un kültürel kimliğinin en güçlü simgelerinden biridir. Zeytin yalnızca Tarsus’un değil, insanlığın ortak mirasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bereketin kaynağı, Tevrat’ta barışın ve umudun müjdecisi, İncil’de kutsallığın mekanı olarak anılır. Bu yönüyle Sarıulak, insanlığın belleğinde barışı, bereketi ve ışığı temsil eden kadim bir değerdir. Bu festival, üreticilerimizin emeğini görünür kılmak; köylümüzün sabrını, toprağımızın bereketini ve emeğin kutsallığını yüceltmek için vardır. Sarıulak’ın her tanesi, aslında bu topraklarda yeşeren umudun sembolüdür. Birlikte attığımız her adım, Tarsus’un geleceğini daha güçlü, daha bereketli ve daha görünür kılacaktır" dedi.

Festivalden renkli kareler

Festivalin ilk gününde Tarsuslu sanatçı Ramazan Koçak, yerel ezgiler ve ‘Çalgı Sohbeti’ programıyla sahne aldı. Protokol üyeleri stantları gezerek üreticilerle sohbet etti, Sarıulak zeytininden yapılan tatlıların tadına baktı. Binlerce yıllık zeytin geleneğinin bir parçası olan Sarıulak, ilaçsız ve temiz tarım yöntemleriyle yetiştirilmesi, kendine özgü aroması ve dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler, festival boyunca Sarıulak’ın eşsiz lezzetini tatma ve üreticilerle buluşma fırsatı buluyor.

Festival, 5 Ekim’e kadar Kubat Paşa Medresesi’nde devam edecek.