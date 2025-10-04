Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi Sait Bolat Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. sevk ve idaresindeki 33 BBB 208 plakalı otomobil, yoldan geçen polis memuru Tayfun Kılınç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılınç, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralanan polis memuru Kılınç’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA