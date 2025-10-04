Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu Shakespeare’in ölümsüz eseri ’Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası’nın Can Yücel’in Türkçe söylemiyle sahnelenen ‘Bahar Noktası’ adlı uyarlamasıyla açtı.

Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen prömiyerde salon tamamen doldu. Seyirciler, rüya ile gerçeğin birbirine karıştığı büyülü atmosferde unutulmaz bir gece yaşadı. Zehra Alev Tol’un dekor ve kostüm tasarımıyla göz kamaştıran oyunda; ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu, müzik tasarımını Cem Altun, koreografiyi Serbülent Biçer, dramaturjiyi ise Taner Çelik üstlendi. Dev bir kadroyla sahneye taşınan oyun, hem görsel hem duygusal yönüyle tam bir sanat şöleni sundu.

Aşkın deliliğini, rüyanın büyüsünü ve doğanın uyanışını anlatan Bahar Noktası, Shakespeare’in klasik metnini Anadolu’nun dokusuyla harmanlıyor. Oyunda, Atina’nın genç aşıkları kadim yasalardan kaçarken kendilerini cinler ve perilerle dolu sihirli bir ormanda buluyor. Gerçekle hayalin, vuslatla ayrılığın iç içe geçtiği bu masalsı yolculuk, Mersin Şehir Tiyatrosu’nun oyuncularıyla yeniden hayat buluyor. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği prömiyer sonunda oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Burası bir sanat ocağı"

Oyuna, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i vekaleten katılan Belediye Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı, belediyeciliğin sadece en iyi asfaltı dökmek yada en iyi hasta bakımını sağlamakla olmadığını, aynı zamanda insanı merkezine koymayı ve onu anlamaya çalışmayı da barındırdığını söyleyerek, "İnsanı doğru şekilde anlamak için insanı en iyi şekilde anlatmak lazım. Büyükşehir Belediyemizin bu vazifeyi dört dörtlük yapmasına vesile olan, insanı iyi şekilde anlatmamızı sağlayan ve burayı bir sanat ocağına çeviren çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma Başkanınız Vahap Seçer adına teşekkür etmek istiyorum. Emekleriniz boşa çıkmamış. Hepinize teşekkür ediyorum. Sezonun ilerleyen oyunlarında, bu oyunun tekrarlarında görüşmek üzere" dedi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi bir sanat fabrikasına sahip"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, yeni tiyatro dönemine başlamanın kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu söyledi. Oyuncu kadrosuyla birlikte çok güzel işler yapmaya devam edeceklerini kaydeden Özdülger, "Mersin Büyükşehir Belediyesi bir sanat fabrikasına sahip. Bunun mimarı da Vahap Seçer. Buradan kendisine teşekkürlerimizi sunuyorum. Yolumuz uzun. Bu yolu hep beraber başarıyla ve emin adımlarla yürüyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Bu güzel gece çok büyük bir performans ve büyük bir emek. Mersin Şehir Tiyatrosu’nun bir ferdi olarak tüm arkadaşlarımı ve rejisörümüz Sayın Hakan Çimenser nezdinde de tüm üretken kadroyu kutluyorum" ifadelerine yer verdi.