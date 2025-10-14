Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce (AFAD) ’13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü’ çerçevesinde düzenlenen panelde, şehrin jeolojik yapısı ve afetlere karşı alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Panel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda; afet risklerinin azaltılması, risk yönetimi ve toplumsal dirençliliğin artırılması konuları ele alındı. Eskişehir’in afet risk profili ve İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Eskişehir’in jeolojik yapısı konuşuldu

Alüvyon ve kil açısından zengin toprak yapısı, şehirden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın batı uzantıları, Eskişehir-Sivrihisar Fayı ve Mihalıççık Fayı ile Eskişehir’in deprem riski açısından özel bir konumda bulunduğu panelde anlatıldı. Bu jeolojik yapının afet risklerinin yönetimi ve yerel düzeyde planlama ihtiyacını ortaya koyduğu vurgulandı.

Dirençli bir Eskişehir hedefiyle çalışmalar sürüyor

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve AFAD gönüllülerinin yoğun ilgi gösterdiği panel, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve farkındalığı artırmak açısından önemli bir fırsat sundu. AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, afetlere karşı dirençli bir Eskişehir hedefiyle tüm paydaşlar ile iş birliği içinde çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Panele, Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, İl AFAD Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Kurama, AFAD İl Müdür Yardımcısı Zekai Aydın, MMF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kamil Bekir Afacan, ESTÜ Sismik İzolatör Test Laboratuvarı Sorumlu Doç. Dr. Ali Bozer ve AFAD Şube Müdürü Hakan Sarıbacak katıldı.