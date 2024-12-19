İçişleri Bakanlığınca, acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112’de birleştirmişti.

Tek numarada toplanan ilgili kurumlara ulaşmak için telefon ile aranmasının yanında vatandaşların SMS mesajı ile de ulaşabileceği açıklandı. Gereksiz 112 aramalarından vatandaşların kaçınması istenirken, gerçekten ihtiyacı olan ve 112’yi araması gereken vatandaşların gereksiz aramalar ile mağdur duruma düşürülmemesi istendi.

Yapılan açıklamada, “Acil yardım talebi olan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezlerine telefonla veya Engelsiz 112, E-Call gibi uygulamalarla ulaşabildikleri gibi kısa mesaj (SMS) yoluyla da ihbarda bulunabilmektedir. 112’ye SMS ile ihbarda bulunurken çağrı karşılayıcının durumun aciliyetine dair bir değerlendirme yapabilmesi ve en kısa sürede yardım gönderebilmesi için ilk mesaja mümkün olduğunca fazla bilgi (konum veya açık adres, acil durumun ne olduğu, detaylı bilgi) eklenmesine dikkat edilmelidir. Çağrı Karşılayıcı, mesajınıza yanıt vererek ek bilgi talep edebilir”

Acil durumda mümkünse her zaman arayın

“Acil durum numarasını aramak, kısa mesaj göndermekten her zaman daha güvenilir ve hızlı bir seçenektir. SMS, konuşamayacak durumda olunması halinde tercih edilmelidir. Cep telefonlarının SMS kısmına ihbar ve şikâyetle ilgili bilgiler yazıldıktan sonra 112’ye mesaj ücretsiz olarak iletilir. Acil durum kısa mesajları SIM kartı olmayan telefonlardan gönderilemez. SMS, hangi konumdan gönderilmiş ise o ilin 112 Acil Çağrı Merkezine iletilir. Asılsız ihbarda bulunulması veya gereksiz meşgul edilmesi halinde yasal işlem başlatılır” denildi.