Hatay’da inşaatta çalışan şantiye personelinin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu. Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Defne ilçesi Sümerler Mahallesi’nde emniyet binası inşaatının bulunduğu alanda yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin personelin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan ve yaralanmanın olmadığı yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.