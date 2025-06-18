DÜZCE(İHA) – Global Sustainable Development Congress 2025 katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, sürdürülebilir bir gelecek için küresel ölçekte birlikte proje geliştirmenin gerekli olduğuna söyledi.

Yükseköğretim Kurulu ve Times Higher Education iş birliğiyle düzenlenen Global Sustainable Development Congress 2025’in resmi açılışı, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

19 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kongreye 110 ülkeden 5 bin’i aşkın uluslararası temsilci katıldı. İlk kez ülkemizin ev sahipliğinde yapılan kongrede, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma gerçekleştirirken, Düzce Üniversitesi’ni Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Derecelendirme Koordinatörlüğü’nden Koordinatör Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Nermin Başaran ve Öğr. Gör. Seniha Çorabay temsil etti.

Ülkemiz yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda tanıtımına da önemli katkı sağlayacak kongrede, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne doğru ilerlemeyi hızlandırma konusunda ortak bir taahhütte bulunan küresel yükseköğretim kurumları, hükümetler ve işletmelerden yaklaşık 5 bin delege bir araya geldi. Sektörün en büyük ve en dinamik buluşmalarından biri haline gelen kongrede, sürdürülebilirlik için kolektif bir şekilde hareket edilmesi amaçlanıyor.

Kongreyle; yükseköğretim kurumları liderleri, iş dünyası temsilcileri, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliklerinin geliştirilerek Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi konusunda anlamlı adımlar atılması hedefleniyor.

Global Sustainable Development Congress 2025’in ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleşmesinin önemine vurgu yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, sürdürülebilir bir gelecek için küresel ölçekte birlikte proje geliştirmenin gerekli olduğuna dikkat çekerek, organizasyonun düzenlenmesinde büyük emekleri olan başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.