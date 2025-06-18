Isparta’da gerçekleştirilen trafik uygulamalarında toplam 282 şahıs ve 147 araç kontrol edildi, 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliği ve asayişin sağlanmasına yönelik uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 16-17 Haziran tarihlerinde 2 ayrı uygulama gerçekleştirildi. Salı günü 22.30-23.30 saatleri arasında yapılan ilk uygulamada, 96 şahıs ve 53 araç ile sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Dün 16.30-17.30 saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada ise 186 şahıs ve 94 araç sorgulanırken, 4 araç sürücüsüne daha idari para cezası kesildi.