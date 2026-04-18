Isparta'da polis ekiplerince, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.