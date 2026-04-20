Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hayırsever bir iş insanının katkılarıyla yaklaşık 500 milyon TL'lik yatırımla yapılacak Sema Hüseyin Erdoğmuş Fen Lisesi Eğitim Kompleksi'nin temel atma töreni geniş katılımla gerçekleştirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hayırsever bir iş insanının yaklaşık 500 milyon TL'lik katkılarıyla yapımı planlanan Sema Hüseyin Erdoğmuş Fen Lisesi Eğitim Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda yapılan proje tanıtım konuşmasında, hayata geçirilen yatırımın yalnızca bir okul değil, aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan bir eğitim vizyonunun ürünü olduğu vurgulandı.

Modern eğitim kampüsü detaylarıyla anlatıldı

Tanıtımda projenin teknik detaylarına da yer verildi. Toplam 15 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak kompleksin 24 derslikli iki ayrı lise binası, 200 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, 4 laboratuvar, görsel sanatlar ve özel sınıflar, bin 850 metrekarelik spor salonu ile 200 öğrenci kapasiteli yurttan oluşacağı belirtildi. Projenin yalnızca Eğirdir'e değil, bölge genelinde eğitim ihtiyacına cevap verecek önemli bir merkez olacağı ifade edildi.

'Bu yatırım, Eğirdir için olduğu kadar Isparta için de son derece önemli ve anlamlıdır'

Temel atma töreninde konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, yatırımın hem il hem de ilçe açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, 'Bugün burada sadece bir okulun değil, aynı zamanda geleceğimizi inşa edecek bir ilim yuvasının temelini atıyoruz. Bu yatırım, Eğirdir için olduğu kadar Isparta için de son derece önemli ve anlamlıdır' dedi. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerleyeceğini ve projenin en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.