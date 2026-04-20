Isparta'da Karacaören Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan 7 çuval ağ ele geçirilirken yasa dışı avlanan sazan balıkları canlı olarak yeniden suya bırakıldı.

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Karacaören Baraj Gölü'nde kapsamlı bir denetim yaptı. Denetimlerde yasa dışı yollarla avlandığı tespit edilen sazan balıkları canlı olarak ele geçirilirken, ekipler tarafından yeniden göle bırakıldı. Kaçak avcılıkta kullanılan ağlara da el konulurken, toplam 7 çuval ağın toplandığı bildirildi. Su ürünleri kontrol ekipleri, Türkiye genelinde iç sularda uygulanan av yasağına dikkat çekerek, 1 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller başta olmak üzere birçok balık türünün üreme döneminde olduğunu hatırlattı. Bu süreçte hem amatör hem de ticari balık avcılığının yasak olduğu vurgulandı. Yasağa uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandığını belirten Su ürünleri kontrol ekipleri, doğal dengenin korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.