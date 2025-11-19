Mersin’in Silifke ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Sergen Kanmaz’ın (29) cansız bedeni Göksu Nehri’nde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım günü saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Say Mahallesindeki evlerinden ayrılan zihinsel engelli Sergen Kanmaz ile ailesi saat 16.00’da telefonla görüştü. Görüşme sonrası Kanmaz’dan bir daha haber alamayan aile durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler ilçe genelinde çalışma başlattı. Kamera kaydı, güzergah kayıtları ile HTS verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Kanmaz’ın Göksu Nehri yönüne gittiği tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar ile AFAD ekiplerince dün Göksu Nehri’nde arama çalışması başlatıldı. Bugün de devam eden arama tarama çalışmasında Kanmaz’ın cansız bedenine Sökün Mahallesi sınırlarında Göksü Nehri’nde ulaşıldı. Savcının yaptığı inceleme sorası Kanmaz’ın cansız bedeni otopsi için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.