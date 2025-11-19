Türkiye’nin deniz filosuna kattığı 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki 5. sondaj gemisi Mersin’in Taşucu Limanı’nda kırmızı beyaz renklere boyanarak, üzerine Türk bayrağı işlendi. İlerleyen günlerde gemiye isim verilmesinin beklendiği öğrenildi.

Türkiye’nin satın aldığı 5’inci sondaj gemisi ’West Draco’, eylül ayının sonunda Akdeniz’deki ilk durağı olan Mersin’e ulaştı. Gemi, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi sınırlarındaki limana demirledi. Taşucu Limanı’nında hazır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü gemi Türkiye’nin renkleri kırmızı beyaza boyanarak, ön yan kısmına Türk bayrağı işlendi. İlerleyen günlerde gemiye isim verilmesinin beklendiği öğrenildi.

Bölge esnafından Ömer Yıldırım, "Milli gururumuz olan gemilerimizden biri daha limanımıza yanaştı. Bakımı yapılınca sondaja başlayacaktır. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyorum. Vatanımıza, yurdumuza hayırlı olsun" dedi.

12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor

Dünyanın en gelişmiş 7’nci nesil derin deniz sondaj gemileri arasında yer alan ’West Draco’nın 12 bin metreye kadar sondaj yapabildiği öğrenildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) güçleri arasına katılan geminin gerekli bakımın ardından belirlenecek takvime göre Akdeniz’deki çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.