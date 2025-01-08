Samsun’da, Rum Pontus Andon Paşa Çetesi tarafından 1918’de katledilen 19 balıkçı ve olayın tanıklarından biri olan, çıldırarak hayatını kaybeden olayın tanığının mezarları tarihe ışık tutuyor.

Kurtuluş Savaşı öncesinde 1 Mart 1918 gecesi Rum Pontus Andon Paşa Çetesi tarafından Bafra Balık Gölleri’nde katledilen 19 Türk balıkçısından 5’inin mezarı Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’ndaki şehitlik bölümünde bulunuyor. Tarihi mezarlığın arka kısmında kalan ve pek fazla bilinmeyen şehit mezarlığında, 17 yaşında Pontus çetelerinin uyguladığı vahşet nedeniyle çıldırarak hayatını kaybeden Mustafa Demircioğlu’nun da mezarı bulunuyor.

Bu vahşetin tanığı çıldırarak öldü

Şehit mezarlığındaki kitabede “1 Mart 1918 gecesi Rum Pontus Andon Paşa Çetesi tarafından Bafra Balık Gölleri’nde şehit edilen 19 Türk balıkçının ve Kuvay-ı Milliye kurucu komutanı Şehit Sürmeneli Mehmet Efendi, Komutan Akçabatlı Yusuf Çavuş, Sürmeneli Deli Ömer ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun” yazarken, görgü tanığı Mustafa Demircioğlu’nun mezar taşında ise “Olayın tanıklarından. Çıldırarak öldü” ifadeleri yer alıyor.

Şehitlikte Mustafa’nın yanı sıra Hüseyin, İsmail ve Cemal Demircioğlu ile bir silah arkadaşlarının daha kabri bulunuyor.