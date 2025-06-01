Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Uluderbent Mahallesi’nde bu yıl da "Geleneksel Kiraz Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen ve katılımcıların 10 dakika içinde en fazla kirazı yemeye çalıştığı "En Çok Kiraz Yeme Yarışması" büyük ilgi gördü.

Festival, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden kortej yürüyüşüyle başladı. Cadde boyunca esnaf tarafından kurulan stantlar vatandaşlardan ilgi gördü. Etkinliklerin en dikkat çeken bölümü ise kiraz yeme yarışması oldu. Yarışmaya 2’si kadın toplam 26 kişi katıldı. Yarışmacıların önlerine birer kilogramlık tabaklarda kirazlar konuldu. Kurallara göre sadece su içilmesine izin verilen yarışmada katılımcılar, 10 dakika içinde en fazla kirazı yemek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın sonunda Dursun Gökçen 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinci olurken, kardeşi Adem Gökçen 2 kilo 554 gramla ikinci oldu. Üçüncülüğü ise 2 kilo 330 gram kiraz tüketen Tugay Okay elde etti. Yarışmayı izleyen vatandaşlar tuttukları yarışmacılara tezahüratlarla destek verdi. Yarışmada dereceye giren isimlere ödül olarak; birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verildi. Kadın yarışmacılara da teşvik amacıyla özel ödüller takdim edildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, "Uluderbent Mahallemiz kirazıyla meşhur. Her yıl bu festivalle kirazımızı tanıtıyoruz. Bu yıl yaşanan don olaylarından dolayı üretim az olsa da festivalimizi yapmadan edemezdik. Derbent’imizin kirazı meşhurdur; rengiyle, tadıyla benzersizdir" dedi.

Yarışmacıların 10 dakikalık sürede zorlandığını belirten Başkan Öküzcüoğlu, "İki buçuk kilonun üzerinde kiraz yiyorlar. Gerçekten çetin bir mücadele verdiler. Önümüzdeki yıl bu süreyi 5 dakikaya düşürmeyi planlıyoruz. Ayrıca kadın-erkek yarışmalarını da ayrı kategorilerde yapacağız" diye konuştu.

Yarışmayı kazanan Dursun Gökçen ise "Bu yarışmanın her yıl yapılmasını diliyorum. Bu sene biraz zorlandım, seneye sürenin 5 dakika olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

İlk kez yarışmaya katılan kadın yarışmacılar da organizasyonda yer almaktan memnun olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür etti.