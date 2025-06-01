Kemer Belediyesi ile Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) iş birliğince Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yer alan Kemer Belediyesi Halk Plajı’nda deniz dibi temizliği yapıldı.

Mavi bayrak sahibi Kemer Belediyesi Halk Plajı’nda yapılan etkinlikte SKUT üyeleri, deniz dibinde temizlik yaptı. Etkinliğe katılan çevre gönüllüleri de sahilde çöp topladı.

Temizlik sırasında sahilde denize giren yerli ve yabancı misafirler de cep telefonları ile görüntü aldı.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, yaptığı açıklamada, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kemer Belediyesi Halk Plajı’nda deniz dibi temizliği yaptıklarını söyledi.

Turizmde en önemli donelerin ‘mavi ve yeşil’ olduğuna dikkat çeken Başkan Yardımcısı Semih Top, "Denizlerimizi korumak amacıyla ve vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlamak için SKUT ile her sene iş birliği içerisinde deniz dibi temizliği yapıyoruz. Etkinliğimize katılan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Kemer çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta’ da düzenlenen temizlik etkinliğinde amaçlarının çevre farkındalığı oluşturmak olduğunu aktardı.

Kemer’in çok güzel bir doğaya sahip olduğunu ancak bilinçsiz insanlar tarafından kirletildiğine dikkat çeken Minta, "Kemer Belediyesi ile SKUT iş birliğince güzel bir etkinlik yaptık. Kemer Belediyesi Halk Plajımız mavi bayrak sahibi bir plaj. Mavi bayrağın 33 kriterini Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu öncülüğünde yerine getiriyoruz. Biz elimizden gelen titizliği gösteriyoruz ama maalesef insanların bilinçsiz davranışları nedeniyle sahillerimiz kirleniyor. Vatandaşlarımızdan özellikle izmaritleri sahile atmamaları konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Kemer Belediyesi ile iş birliği içerisinde her yıl olduğu gibi bu sene de deniz dibi temizliği etkinliği yaptıklarını söyleyen SKUT Başkanı Mustafa Bilyaz ise "SKUT üyesi sekiz arkadaşımız suyun altında temizlik çalışması yaptı. Sualtı ekolojik dengesini korumak amacıyla dalış yaptık. Her geldiğimizde denizin dibinin daha temiz olduğunu görüyoruz. Farkındalık oluşturduğumuzu görmek mutluluk verici" dedi.

Deniz dibi temizliğine, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Semih Top, Mehmet Derya Baytekin, SKUT Başkanı Mustafa Bilyaz ve dernek üyeleri, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, Afet İşleri Müdürü Fevzi Uzun, Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) Başkanı Emre Uğur ve dernek üyeleri, DenizTemiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu üyeleri, belediye personeli, Kemer bölgesindeki mavi bayraklı otellerin temsilcileri katıldı.