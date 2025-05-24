Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada züccaciye ürünlerinin arasına saklanmış 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekiplerince İzmit ilçesinde durdurulan kapalı kasa minibüste yapılan aramada, züccaciye ürünlerinin arasına saklanmış 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, 2 şüpheli hakkında 5607 S.K.M kapsamında gerekli adli işlem yapıldı.