Kuşadası Ticaret Odası’nın üyelerine yönelik düzenlediği eğitimlere, iş hayatında son derece önemli bir konu olan "Zor Durum ve Zor İnsanları İkna Yönetimi" konulu eğitim ile devam edildi.

Kuşadası Ticaret Odası’nda kalabalık bir katılımla gerçekleşen eğitimde, iş hayatı süresince, iletişimde zorluk çekilen olaylar, kişi ve süreçleri tanımlama, zor durumda kalınan zamanlarda temkinli ve kontrollü kalabilme konularında nasıl yol alınması gerektiği aktarıldı.

Eğitimi veren Buket Güngen tarafından; insan davranışlarında farklılıkların nelerden kaynaklandığı, zor insanları sakinleştirme teknikleri, ast-üst ilişkilerinde zor durumlar, güven duygusu oluşturabilme gibi, konuyla ilgili pek çok faydalı bilgi verilen ve uygulamalı örnekler yapılan eğitim, gün boyu devam etti.