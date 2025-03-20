İzmir’in Buca ilçesinde üç katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Ufuk Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı bir binanın birinci katında bulunan dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlerin arasında mahsur kalan bir vatandaş ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.