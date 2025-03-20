Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi iş birliğinde Mahmutlar, Konaklı ve kent merkezinde belirlenen üç noktada günlük 3 bin kişi iftar sofrasında buluşuyor. Hayırseverlerin de destekleriyle verilen iftarlar, vatandaşların birlik ve beraberliğine katkı sağlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile halk odaklı çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi ile iş birliği içerisinde vatandaşlara iftar ikram ediyor. Ramazan ayının ilk gününde başlayan ve son gününe kadar açık olacak iftar noktaları merkezde olduğu gibi kentin doğusunda ve batısında yaşayan vatandaşlarla da buluşuyor. Mahmutlar Düğün Salonu, Konaklı Bacoğlu İşhanı ve Merkez Eşgilik Düğün Salonu’nda, özenle hazırlanan yemekler sunuluyor. Ortalama günlük üç bin kişi iftar noktalarından faydalanırken, birlik beraberlik içerisinde ibadetlerini gerçekleştiriyor. Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhunu büyütmek amacıyla iftar sofralarına hayırseverler de maddi destekte bulunuyor. Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada 444 82 07 telefon numarası üzerinden hayırseverlerin Ramazan ayının son gününe kadar iftar sofralarına ve gıda kolisine destekte bulunabileceği belirtildi.