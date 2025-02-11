Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 56. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında il genelinde 118 projenin başvuru yaptığını duyurdu.

Bilimsel araştırma ve yenilikçi projeleri teşvik eden yarışmaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, başvuruda bulunan tüm okullar, öğrenciler ve öğretmenler tebrik edildi. Eğitim ve bilim alanında gençlerin proje üretmeye teşvik edilmesini önemsediklerini vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.