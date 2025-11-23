Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, belediye tarafından sivil toplum kuruluşları ve sponsorların desteğiyle düzenlenen 16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali gerçekleştirildi. Festival, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın halka 10 ton hamsi dağıtarak ateşi yakmasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında sahil bandına kurulan alanda katılımcılara pişirmeleri için bin mangal, 4 bin ızgara, 5 ton kömür, jel, 10 bin ekmek, 4 ton soğan, 30 kasa limon, 10 bin helva ve 10 bin su dağıtıldı. Teknelerle ve kamyonlarla getirilen hamsiler sahilde oluşturulan havuza boşaltılarak vatandaşlara ikram edildi. Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşurken, zabıta ekipleri yoğunluk nedeniyle bölgede bariyer kurarak düzen sağladı.

Belediye ekiplerinin dev kazanlarda hazırladığı hamsiler de pişirilerek alandaki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Festival alanında müzik eşliğinde mangallarını yakan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Amfi tiyatroda konuşma yapan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, iki yıl aranın ardından festivalin yeniden düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Posbıyık, "Türkiye’nin en iyi ve en taze hamsisi Ereğli’den çıkıyor. Her şeyimiz bol, vatandaşlarımız keyifli bir gün geçiriyor" dedi.

Başkan Posbıyık, festival kapsamında yolculuk yapan vatandaşlara zabıta ekiplerince ekmek arası hamsi ikramında bulunulduğunu, ayrıca ilçedeki engelli vatandaşların evlerine de balık ekmek ulaştırıldığını ifade etti.

Festivalin onur konuğu bu yıl, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenler olurken, etkinlik kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı konser verdi.