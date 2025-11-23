Türkiye’nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz’de icra edilen Doğu Akdeniz-2025 (DA-25) Davet Tatbikatı resmen başladı. Tatbikatın ilk günü kapsamında Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda bağlı bulunan TCG Sancaktar gemisinde geniş katılımlı bir basın brifingi düzenlendi. Brifinge Türk ve yabancı birçok askeri yetkili ile basın mensupları iştirak etti.

Tatbikatta oluşturulan kurgusal kriz senaryosu; kriz mukabele harekatı, insani yardım ve afet müdahale faaliyetlerini içeriyor. Yetkililer, tatbikatın gerçekçi bir kriz ortamında müşterek harekat kabiliyetini test ettiğini vurguladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral İlyas Ergel, NATO Daimi Deniz Kuvveti Komutanı (COM SNMG-2), NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Komutanı (COM SNMCMG-2), Komodorlar, Türk ve yabancı gemi komutanları ile 15 ülkeden katılan yabancı gözlemci ve askeri heyetler yer aldı.

Dz. Kur. Bnb. Ali Ercüment Popçin tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile Nato Daimi Deniz Kuvvetleri ve diğer ülke unsurları arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve görev yeteneklerini eş zamanlı olarak değerlendirmek olduğunu ifade etti

Akdeniz açıklarından gerçekleşecek olan tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri’nin yanı sıra, NATO Daimi Deniz Görev Grubu (SNMG-2) ve NATO Mayı in Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) unsurları ile dost ve müttefik ülkelerden kara, hava ve deniz unsurları katılıyor. Tatbikatta; savaş gemilerinden denizaltılara, insansız sistemlerden arama-kurtarma birliklerine kadar birçok unsur görev alıyor. Tatbikata ev sahibi ülke donanması olarak; 19 suüstü gemisi, 4 denizaltı, 18 hava unsuru, 1 sat timi ve 2 SAS timi ile iştirak edilecek, kara kuvvetleri komutanlığı tarafından 5 helikopter görevlendirilecek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 44 F-16 uçağı ile 22 sorti uçuş icra edilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 4 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilecek. Tatbikatta; toplam 27 gemi ve 67 hava unsuru görev alacak.

Seçkin Gözlemci Günü 2 Aralık 2025’te yapılacak. Tatbikatın ilerleyen günlerinde; suüstü savunma, hava savunma, denizaltı savunma harpleri, kritik altyapıların korunması, muharip olmayanların tahliyesi ve amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirilecek.

Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı’nın, hem askeri hazırlık hem de uluslararası iş birliği açısından Türkiye’nin denizdeki caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koymayı amaçladığı vurgulandı.