Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

Kdz. Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, su ürünleri kontrol görevlileri tarafından karaya çıkış noktaları, nakil araçları, depolar, perakende satış yerleri ve balık restoranları incelendi. Yapılan denetimlerde hijyen koşulları, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve mevzuata uygunluk titizlikle kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve su ürünlerinin sürdürülebilirliği için yürütülen denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.