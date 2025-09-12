Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak hayata geçirilen bölgede TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu’na ait olan domates serasında ilk hasat gerçekleştirildi. Domates hasatına yoğun bir kalabalık katıldı.

Çaycuma Organize Tarım Bölgesi’nde (Tarım OSB) İlk Hasat Programı ile Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında ayrıca İş Birliği protokolünün imza töreni de gerçekleştirildi.

Programa; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muharrem Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdalile çok sayıda protokol üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile daire müdürleri katıldı.

İlk kez gerçekleştirilen hasatta, milletvekilleri ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile heyet serada domates hasatı yaparak bölgeyi inceledi. Katılımcılar seraya girerek topraksız tarım uygulamaları hakkında bilgi aldı ve yetiştirilen domatesleri yerinde gördü.Öte yandan Çaycuma Tarım OSB’de bu yıl seralardan yaklaşık 700 ton domates hasadı bekleniyor.