Zonguldak’ta merkeze bağlı Asma Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Arap Sokak mevkiinde yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.

Alevler kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.