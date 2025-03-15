Zonguldak’ta 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası Kapsamında "Doğanın Kanatlı Harikalarını Keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Akademisyenleri işbirliğince Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencileri ile 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Karadeniz Ereğli Limanı’nda "Doğanın Kanatlı Harikalarını Keşfet" etkinliği düzenlendi.

8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Bilim ve Teknoloji Topluluğu’nun katılımları ile " Doğanın Kanatlı Harikalarını Keşfet " isimli kuş gözlemi etkinliği ve konferans gerçekleştirildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı hocalarından Prof. Dr. Mustafa Sözen’in katılımıyla önce limanda kuş gözlem etkinliği ardından Ereğli Eğitim Fakültesi’nde konferans gerçekleştirildi. Limanda gerçekleşen kuş gözlemi etkinliğiyle katılımcılar doğanın zenginliğini ve kuşların eşsiz dünyasını keşfetti. Konferansta ise Prof. Dr. Mustafa Sözen, öğretmen adaylarına sadece kuşların dünyasından değil, kutuplardaki çalışmalarından da bahsetti.

Konferans bitiminde Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce öğretmen adaylarına "Zonguldak Kuşları" kitapları dağıtıldı. Öğretmen adayları kitaplarını Prof. Dr. Mustafa Sözen’e imzalattılar. Konferans sonunda topluluk akademik danışmanı Doç. Dr. Canay Pekbay tarafından Prof. Dr. Mustafa Sözen’e teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.