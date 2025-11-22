Zonguldak protokolü Devrek’te hayata geçirilen tesisin açılışında bir araya geldi.

Devrek’e bağlı Başlarkadı Köyünde eski bir okulun sosyal tesislerine dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen açılışta Zonguldak milletvekilleri, vali ve diğer protokol üyeleri bir araya geldi. Düzenlenen açılış konuşmasında söz alan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaş oğlu," Devlet ve millet olarak vatandaşımızın her daim yanındayız. Eski bir okulu devlet ve vatandaşlar el ele vererek sosyal tesis haline getirdik. Amacımız talepler doğrultusunda bu tür atıl durumda olan okullarımızı sosyal tesis haline dönüştürerek yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Bu tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

Düzenlenen açılış merasimine AK Parti Genel Başkan Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı, Mustafa Çağlayan, Devrek ve Çaydegirmeni belediye başkanları ile çok sayıda davetli hazır bulundu.