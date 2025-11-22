AK Parti heyeti Devrek ilçe Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan tarafından ziyaret edilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. Ziyaret ile ilgili bilgi veren Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Devrek İlçe başkanlığına yeni atanan kardeşimiz Muhterem Terzi’ye arkadaşlarımız ile birlikte hayırlı olsun temennisinde bulunmak üzere nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu yarışta yer almak isteyen arkadaşlarda vardı genel merkezimiz Muharrem kardeşimizi uygun gördük. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu yarışta yer almak isteyen arkadaşlarda vardı genel merkezimiz Muharrem kardeşimizi uygun gördük. Bizler AK Parti ailesi olarak hep birlikte taşın altına elimizi koyarak ülkemizin, ilimizin ve ilçelerimizin kalkınması için mücadeleye devam edeceğiz. Yeni seçilen Devrek AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi’ye ve yeni oluşturulacak yönetim kuruluna başarılar diliyorum" dedi.