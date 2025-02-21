Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’nda uçuş trafiğinin açık olması nedeniyle havalimanındaki pistte karla mücadele çalışması başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar kapsamında Batı Karadeniz Bölgesi’nde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak Havalimanı’nda uçuşların iptal olmaması amacıyla pistte karla mücadele çalışması başlatıldı.

Zonguldak Havalimanı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde pistimiz temizlenmiş ve yoğun kardan arındırılmış olup uçuş trafiğine açıktır" denildi.