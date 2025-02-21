Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile iş adamı Bedri Koza’nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek olan "Doç. Dr. Güneş Koza Anaokulu" projesi için iş birliği protokolü imzalandı. 100 öğrenci kapasitesine sahip olacak bu anaokulu, Sinop OSB’de çalışan ailelerin çocuklarına eğitim imkânı sunacak.

Sinop Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Çakan, iş adamı Bedri Koza ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin, denetleme kurulunun ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bir çaba sarf ettiğini belirterek, "Daha yeni bir yönetim olmalarına rağmen kısa sürede OSB’mizi bir anaokuluyla buluşturacaklar" dedi.

Açıklamalarına devam eden Vali Özarslan, "Aynı zamanda şu anda orada yeterli alan mevcut. Orada meslek lisesi, teknik lise, çıraklık eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi gibi, gençlerimizin ustalaşacağı, teknisyen ve mühendis olacağı bir altyapıyı da planlıyorlar. Bununla beraber, şu an OSB’mizin doğalgaza erişimi bulunmuyor. Hep birlikte doğalgazla da buluşturacağız. Altyapı eksiklikleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bir cami projeleri var. ATM’ler eksikti, bunlar da monte edilecek" şeklinde konuştu.

Sinop OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Çakan ise projenin gerçekleşmesine vesile olan iş insanı Bedri Koza’ya Organize Sanayi Bölgesi yönetimi adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Doç. Dr. Güneş Koza Anaokulu" projesi için iş birliği protokolü imzalandı.