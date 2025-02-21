Sinop’un gözde turistik alanlarından biri olan Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, etkili olan kar yağışı sonrası dron ile görüntülendi.

Sinop kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki, kıyı, kumul, göl, sulak alan ve orman ekosistemleri gibi pek çok ekosistemi bir arada bulunan Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Hem orman hem de göl ekosistemini barındırmasıyla ilgi çeken Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı kar yağışının ardından kartpostallık bir görünüme kavuştu. Dron ile havadan çekilen görüntüler, doğaseverleri büyüleyen bembeyaz manzarayı gözler önüne serdi. Eşsiz manzarası beyaz örtüyle kaplanan bölge dron ile görüntülendi.