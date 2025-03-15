Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında en sakin günlerini yaşıyor. Gölcük’e ziyarete gelen az sayıda ziyaretçiler muhteşem manzaranın tadını çıkarttı.

"Bolu’nun incisi" olarak tabir edilen kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında sessiz günlerini yaşıyor. Tatilcilerin hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, bugün sessizliğe büründü. Az sayıda yabancı tatilcinin geldiği tabiat parkında misafirler, doğayla baş başa keyifli anlar yaşadı. Muhteşem manzara karşısında ziyaretçiler fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkarttı.

Ankara’dan ailesiyle birlikte Gölcük’e gelen Ayhan Öz, "Biz Ankara’dan geliyoruz, ilk defa geldim. Burayı çok güzel buldum; doğası ve havası özellikle temizliği çok dikkatimi çekti. Bunlara kim vesile oluyorsa teşekkür ederim. Ankara’dan buraya gelince havası birden değişti. Ziyaretçilere buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

Sosyal medya da içerik videosu çekmek için Gölcük’ün manzarasını tercih ettiğini söyleyen Burçin Doğan, "Ankara’dan buraya hem temiz hava almak hem de sosyal medya hesaplarıma içerik videosu çekmek için geldim. Doğası çok güzel, tertemiz. Sakin ve sessiz. Aynı zamanda temiz hava almak için çok doğru bir yer. Oksijen açısından da çok iyi" ifadelerini kullandı.