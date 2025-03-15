Antalya’nın Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim ve Kurs Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda duygu yüklü bir program düzenledi.

Öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı.

Sunumunu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tuğba Kıraç’ın yaptığı program, Tarih Öğretmeni Şefika Demirci’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması ile devam etti. Kurs öğrencileri Mehmet Çetinkaya ve Batuhan Reyhan’ın "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri seslendirmeleri katılımcılardan büyük alkış topladı. Program, kurs öğretmenlerinden Duygu Gençkal ve öğrencilerden Demir Özdemir’in seslendirdikleri kahramanlık türküleri ile devam etti.

Programın sonunda kurs öğrencilerinin sahnelediği "Kınalı Kuzular" adlı gösteri izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da göz yaşlarına hakim olamadı. Büyük alkış toplayan gösterinin ardından "Çanakkale Türküsü"nün seslendirilmesi ile program sona erdi.

Programa Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Belediye Meclis üyesi Mustafa Bilici, Kurs Müdürü Suat Göv ve Kemer Belediyesi Kültür Evi Sorumlusu Ramazan Kar da katıldı.