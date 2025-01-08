Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Milli futbolcu Enes Ünal’ın çapraz bağı yırtıldı! Milli futbolcu Enes Ünal’ın çapraz bağı yırtıldı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Augusto’nun pasında ceza sahası içinde Serdar Dursun’un şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen savunma uzaklaştırdı.

30. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Banza’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram’da kaldı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan, Cham, Vısca, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Hüseyin Türkmen, Nwakaeme, Serkan Asan, Serdar Saatçi, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Lima, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Buluthan Bulut, Serdar Dursun, Coelho, Lopes, Augusto, Makouta

Yedekler: Mamza Kayra Koçer, Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Lezama, Arda Usluoğlu, Hwang Ui-Jo, Janvier, Nejdet Nezir Bilin, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Cham, Umut Güneş (Trabzonspor), Lima (Alanyaspor)

Kaynak: iha