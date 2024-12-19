Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Kırklarelispor, konuk ettiği Adana Demirspor’u 2-0’lık skorla mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Kaan Çalışır, Göktuğ Hazar Erel
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Berkcan Aytaç, Bedirhan Özyurt, Erdoğan Kaya, Oğuz Çetinkaya (Yücel Candemir dk. 84), Erdem Dikbasan, Semih Üstün (Efecan Barlık dk. 90+1), Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş (Muammer Denizhan Taşkın dk. 62)
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Necmican Cebeci, Emre Balkı, Ömer Yıldız, Berke Can Özsoy, Hayrullah Erkip, Bilal Ayaz İnel
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan (Florent Shehu dk. 46), Burhan Ersoy (Osman Kaynak dk. 61), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Ali Yavuz Kol (Kadir Karayiğit dk. 88), Bünyamin Balat (Tolga Kalender dk. 61), Yusuf Barasi (Yücel Gürol dk. 82), Ozan Demirbağ
Yedekler: Murat Uğur Eser, Deniz Eren Dönmezer, Aksel Aktaş, Ahmet Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Okan Derici (dk. 64 ve dk. 90+6) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Furkan Fehmi Güneş, Muhammet Raşit Yöndem (Kırklarelispor), Tayfun Akdoğan, Abdulsamet Burak (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: İzzet Çelik (dk. 59) (Adana Demirspor)