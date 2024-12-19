Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinin öncülerinden Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’a Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı belgesi verildi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) tarafından Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu’nda "Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı söyleşi düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’a ayrıca fahri doktora unvanı belgesi verildi. Programda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Selçuk Bayraktar’ın Türkiye’nin savunma sanayisindeki dönüşümünde oynadığı kritik rolü vurgulayarak, "Ülkemizde atılmış en önemli adımların sahibini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Dosta güven, düşmana korku veren bu gücümüz her gün adım adım ilerliyor. Kendisine ülkemize sağladığı katkılar ve Isparta’mıza teşrifleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye SİHA ve İHA alanında dünya lideri"

Söyleşide konuşan Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında dünya liderliğini üstlendiğini belirtti. Dünya SİHA pazarının yüzde 65’ine sahip olan Türkiye’nin başarısına dikkat çeken Bayraktar, Baykar’ın büyüme hikayesini anlattı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’nin 2014 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Bayraktar, "Şu anda Bayraktar TB2, 35 ülkede aktif olarak görev yapıyor ve dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA’sı oldu" dedi.

Bayraktar, 2015 yılında Roketsan’ın yaptığı mühimmatlarla silahlanan TB2’nin Türkiye’nin ilk SİHA’sı olduğunu ifade ederek, 6 kilodan başlayan serüvenin 2019’da 6 tonluk AKINCI’nın uçuşuyla devam ettiğini belirtti. 2023 yılında uçurulan KIZILELMA insansız savaş uçağının yeni bir dönemin kapılarını araladığını dile getiren Bayraktar, KIZILELMA’nın 2024’te üretim versiyonunun uçuşunu gerçekleştirdiğini ve seri üretim sürecinin devam ettiğini söyledi. Bayraktar, kısa pistli gemilerden otomatik iniş ve kalkış yapmayı başaran Bayraktar TB3’ün dünyada bir ilk olduğunu da belirterek, bu başarının Türkiye’nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirdiğini ifade etti.

"Savunma sanayisinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık"

Baykar’ın gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde ettiğini belirten Selçuk Bayraktar, firmanın son üç yıldır en yakın rakibinden üç kat büyük olduğunu açıkladı. Savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80’in üzerine çıktığını vurgulayan Bayraktar, 20 yıl önce bu oranın yüzde 89 oranında dışa bağımlı olduğunu ifade etti.

Uzay çalışmaları

Baykar’ın uzay teknolojileri üzerine de çalıştığını belirten Bayraktar, yeni kurulan Fergani girişimiyle küresel konumlama sistemi inşa etmeyi ve bağımsız fırlatma araçları geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bayraktar ayrıca, Türkiye’nin ilk uydusunu önümüzdeki ay uzaya göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Selçuk Bayraktar, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tam bağımsız ve müreffeh bir geleceğe ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.