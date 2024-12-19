Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu’nun (DÜSÜYET) yürüttüğü ‘Her Pil Bir Fidan’ kampanyasında toplanan atık piller fidana dönüştü.

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü (DÜSİD) ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) desteği ile 200 adet fidan Düzce Üniversitesi kampüsünde toprak ile buluştu.

Etkinlikte, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri derste öğrendikleri teknikleri uygulama fırsatı buldu. Bir yandan doğanın korunmasına ve kampüsün daha da yeşil olmasına katkı sağlayan öğrenciler, diğer yandan da sektöre en donanımlı şekilde adım atabilmek için hazırlık yaptı. Ayrıca etkinlik sonrası fidan tüplerinden çıkan plastikler de alandan toplanarak çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi.

Bir adet atık pilin 4 metreküp toprağı kirlettiğini ve 600 bin litre suyu kullanamaz hale getirdiğini belirten DÜSİD Koordinatör Yardımcısı ve DÜSÜYET Akademik Danışmanı Arş. Gör. Özcan Akın, kampanya ile yaklaşık 100 kilo atık pil toplandığını ve doğanın korunması adına önemli bir adım atıldığını ifade etti. DÜSÜYET Yönetim Kurulu Üyesi Feride Düzgöl, etkinliği destekleyen DÜSİD Koordinatörlüğü, TAP Derneği, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’ne ve katılan tüm öğrencilere teşekkürlerini iletirken, DÜSÜYET Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Keskin ise 2025 yılında da doğanın korunması, iklim değişikliği, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında projelerine hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Çetin ise öğrencilere ağaç dikim teknikleri hakkında uygulamalı bilgiler vererek fidanların korunması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.