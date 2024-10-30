Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Amasyaspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Recep Buğra Çetin, Murat Şimşek, Ozan Gürleyük

Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Koray Yağcı (Azat Çakar dk. 73), Abdullah Balıkçı (Berat Bardak dk. 72), Ömer Faruk Yücel (Furkan Yasin Yalçın dk. 62), Furkan Metin, Berke Özgün (Melih Sağlam dk. 85), İbrahim Demir (Niyazi Batuhan Salman dk. 62), Ali Aydemir, Fahri Pınar

Amasyaspor: Ozan Can Oruç, Enes Salih Çavdar (Mert Ilıman dk. 64), Muhammed Enes Doğan, İlhan Topatar (Halitcan Hicin dk. 64), Oğuzhan Öztürk, Hasan Türkyılmaz (Buğra Çağlıyan dk. 64), Emirhan Tak, İsmail Türkoğlu (Sabit Hakan Yılmaz dk. 74), Berkan Aslan, Bedirhan Akbaba (Ahmed Kağan Gürbüz dk. 22), Onur Paksoy

Goller: Koray Yağcı (dk. 35), Ali Aydemir (dk. 62 ve 90+3) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Fahri Pınar, Ali Aydemir, Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)