Türkiye Ziraat Kupasında 3. Tur karşılaşmasında Isparta 32 Spor, Pazarspor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Sait Tuzcu, Tuncay Ercan, Melih Tan
Isparta 32 Spor: Berk Balaban, Halil Duman, Furkan Uludaş, Aytuğ Kömeç (Abdülkerim Canlı dk. 75), İlhan Doğanay (Muhlis İstemi dk. 75), Efe Can Saçıkara, Muhammet Alphan, Kaan Öztürk, Vedat Bora (Zihni Temelci dk. 82), Ahmet Karademir (Kubilay Türk Yılmaz dk. 75), Bora Taşdemir
Pazarspor: Baran Demir, Enes Tonyalı, Ali Ekber Öz, Adnan Emir Koldere, Fatih Ateş (Muhammet Balparmak dk. 46), Yusuf Mutlu, Serhat Hazır, Metin Caner Akbayrak, Gökdeniz Karahan, (Atakan Hacıoğlu dk. 55), Emirhan Atila
Gol: Muhlis İstemi (dk. 90+4) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: İlhan Doğanay, Muhammet Alphan, Ahmet Karademir (Isparta 32 Spor), Adnan Emir Koldere (Pazarspor)