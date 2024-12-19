Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olarak elendi. İstanbul ekibi mücadeleye U19 takımıyla çıktı.

Mete Gazoz: "Ok atmaya 3 yaşında başladım" Mete Gazoz: "Ok atmaya 3 yaşında başladım"

Hakemler: Erkan Özdamar, Suat Güz, Tuncay Ercan

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Samed Onur, Yatabare, Mete Kaan Demir (Ensar Kemaloğlu dk. 80), Çağrı Fedai (Ertuğrul Sandıkçı dk. 87), Mikail Okyar (Elias Durmaz dk. 46), Aias Aosman, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal (Sami Gökhan Altıparmak dk. 57), Fıratcan Üzüm (Berat Can Sebat dk. 87), Sinan Osmanoğlu

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Zuzek, Alperen Babacan, Ramazan Önder, Arda Temur

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş (Ömer Efe Ecin dk. 84), Yaman Suakar, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın (Bahtiyar Aras Özden dk. 62), Emirhan Yiğit (Muhammed Ateş dk. 84), Berkay Muratoğlu, Yunus Emre Atakaya (Ege Ketahte dk. 73), Dağhan Erdoğan (Kaan Doğan dk. 46), Beraat Doğan Yıldız

Yedekler: Ege Albayrak, Eren Umut Şehitoğlu, Serhat Akçay, Bünyamin Çetinkaya, Burak Turalı

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Emirhan Yiğit (dk. 8) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Adnan Aktaş, Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Fıratcan Üzüm, Aias Aosman, Yatabare (Gençlerbirliği)

Kaynak: iha