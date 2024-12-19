Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlar, 3 yılda bin 200 açık kalp ameliyatı yapmayı başardı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde 2024 yılında 400. açık kalp cerrahisini yapmayı başaran doktorlar için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda plaket töreni düzenlendi. Plaket töreninde konuşan doktorlar, 1 yıl içerisinde yapılan 400 açık kalp ameliyatından dolayı gururlu olduklarını söylediler. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras ise 3 yılda bin 200 açık kalp ameliyatı yapıldığını açıkladı.

"3 tane sıfır anjiyo cihazımız açılmadan bekliyor"

Düzenlenen törende konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, "Samsun Üniversitesi akademisyenleri ile Eğitim Araştırma Hastanesi hekimleri 400’üncü açık kalp ameliyatlarını gerçekleştirmişlerdir. 3 yılda bin 200 açık kalp ameliyatı yapıldı. Bunlar maalesef bazı zorluklar altında oldu. Şehir Hastanesi süreci ile yaklaşık 2 katı bir büyüme olacak. 3 tane sıfır anjiyo cihazımız açılmadan bekliyor. Sayımız 6’ya çıkacak. Ameliyathane yetmiyordu. Şu an 14 tane olan ameliyathane salon sayısı Şehir Hastanesi ile 41’e çıkacak. Hibrit ameliyathane olarak kalp damar cerrahisi hizmet verecek. Bizler Samsun halkına en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Kardiyoloji ile birlikte çok işler yapıyoruz"

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Serkan Tulgar, “Kalp damar cerrahi bölümünde en az görünenlerden biriyim. Fakat bizler klinik olarak kalp damar cerrahisinde gerçekten kardiyoloji ile birlikte çok işler yapıyoruz. Tek bir hedefimiz var. Hastanın daha konforlu ve güvenli bir şekilde ameliyatının tamamlanması, sağlığına kavuşması ve taburcu olmasıdır. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yıllardan beri gelen kalp damar cerrahisi anestezi sistemi var. Bizler son 2 yılda girişimsel radyoloji yöntemleri ekledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim“ diye konuştu.

"2024 yılında 10 kişiden bir kişiyi kardiyoloji kliniğinde muayene etmişiz"

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Karagöz, “Kardiyoloji kliniği, müstakil kamu kurumu kadar fazla kişinin istihdam edildiği çok büyük bir kliniktir. 24 yataklı yoğun bakım ünitesi, 30 yataklı servisi, 14 yataklı günübirlik yatış ünitesi, 2 koroner anjiografi laboratuvarı, 1 ekokardiyografi laboratuvarı, 6 poliklinik, 1 heyet polikliniği, ek mesai polikliniği, 1 efor testi ile holter ünitesi, 1 kalp pili ölçüm odasıyla oldukça büyük bir kliniktir. Karadeniz’in en büyük kliniği diyebiliriz. Kardiyoloji kliniğimizde 31 hekim görev yapıyor. Toplamda 221 kişinin çalıştığı kliniktir. 2024 yılı kardiyoloji için bir önceki yıla göre daha iyi geçmiş. 2022 yılında polikliniklerde 97 bin 409 hasta muayene edilirken, 2023’te bu sayı 139 bin 156’ya çıkmış, 2024 yılında da 142 bin 771’e çıkmış. 2024 yılında 10 kişiden bir kişiyi kardiyoloji kliniğinde muayene etmişiz" şeklinde konuştu.

"Ameliyat sayıları artmakla beraber ameliyatların zorlukları da artmaya başlıyor”

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren, "Pandemiden öyle bir çıktık ki inanılmaz bir hasta yükü ile karşılaştık. Hasta sayıları korkunç şekilde arttı. Çok ciddi kalp, aort ve şah damarı hastalıklarıyla karşılaşmaya başladık. Bizim ameliyat sayılarımız son 3 yıl içerisinde hep bin 100, bin 200 civarında olmaya başladı. Bakanlığımız tarafında kalp merkezi olma sınırı 100 ameliyattır. Bir merkez yılda 100 tane açık kalp ameliyatı yapıyorsa buraya kalp merkezi ruhsatı verilebiliyor. Bizimki bunun 4 katına ulaşmış durumdadır. Bu 400 hastanın 60’ı özellikle kompleks hastalıklar olan özellikle hem kalp damar hastalıkları olan hem kalp kapak hastalığı yani birden çok prosedürün bir araya getirildiği ameliyatla olması bakımından önemlidir. Ameliyat sayıları artmakla beraber ameliyatların zorlukları da artmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun’da hiçbir zaman kalp damarda ciddi bir başarı sağlayamadık. Geçmiş hocalarımız vardı. Onlar da birkaçı gittikten sonra maalesef Samsun, özellikle kalp damar hastalıklarının tedavi noktasında çok ciddi sıkıntı yaşamaya başladı ve buradaki hastalar Ankara, İstanbul gibi şehirlerde tedavi olmak zorunda kaldılar. Göreve başladığımda ilk hedefimiz iyi kalp merkezi kurmaktı. Çok şükür bunu başardık" açıklamasında bulundu.

CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan ise şunları söyledi:

"Samsun aslında bugün anlatınla son 10’lu 20’li yılların çok ötesinde bütün bölgeye hizmet üreten bir sağlık kentidir. Bu durum son yıllarda özel sağlık sektörü ile birlikte ciddi anlamda kuvvetlendi. Kalp damar cerrahisinin son yıllarda artan bir ivme ile verilen bu hizmetin artarak devam edeceğini görüyorum ve hissediyorum."

Törenin sonunda Samsun Vali Yardımcısı Vekili Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, doktorlara plaket verdi. Toplu fotoğraf çekimi ile program son buldu.