Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Eyüpspor, konuk ettiği Boluspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden sert şutunda kaleci Kubilay köşeye uzanarak topu kornere çeldi.

70. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Vezo, ceza sahası içinde kafayla topu arka direğe aşırdı, ardından Robin Yalçın, kafayla içeri çevirdi. Kale önünde Ahmed Kutucu vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hakan Yemişken, Oğuzhan Yazır

Eyüpspor: Birkan Tetik, Vezo, Dorukhan Toköz (Robin Yalçın dk. 62), Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor (Thiam dk. 63), Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 77), Tayfur Bingöl, Ampem (Hüseyin Maldar dk. 78), Ahmed Kutucu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de geri kalan haftalarda geçici bir süreyle yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de geri kalan haftalarda geçici bir süreyle yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıkladı.

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Arda Yavuz, Batuhan Üzgül, Soner Salih Yavuz, Efecan Mirzaoğlu

Teknik Direktör: Arda Turan

Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, İshak Karaoğul (Avramovski dk. 81), Işık Kaan Arslan (Onur Ulaş dk. 65), Oulare, Hakan Bilgiç, Anıl Koç (Mukairu dk. 76), Siraçhan Nas (Jefferson dk. 65), Estrela, Camara (Berk Yıldız dk. 65), İskardarli, Eren Aydın

Yedekler: Çağlar Akbaba, Onur Atasayar, Oğuz Güçtekin, Babacar, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 70) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Claro (Eyüpspor), Oulare (Boluspor)

Kaynak: iha