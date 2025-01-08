Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Eyüpspor, konuk ettiği Boluspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden sert şutunda kaleci Kubilay köşeye uzanarak topu kornere çeldi.
70. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Vezo, ceza sahası içinde kafayla topu arka direğe aşırdı, ardından Robin Yalçın, kafayla içeri çevirdi. Kale önünde Ahmed Kutucu vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hakan Yemişken, Oğuzhan Yazır
Eyüpspor: Birkan Tetik, Vezo, Dorukhan Toköz (Robin Yalçın dk. 62), Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor (Thiam dk. 63), Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 77), Tayfur Bingöl, Ampem (Hüseyin Maldar dk. 78), Ahmed Kutucu
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Arda Yavuz, Batuhan Üzgül, Soner Salih Yavuz, Efecan Mirzaoğlu
Teknik Direktör: Arda Turan
Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, İshak Karaoğul (Avramovski dk. 81), Işık Kaan Arslan (Onur Ulaş dk. 65), Oulare, Hakan Bilgiç, Anıl Koç (Mukairu dk. 76), Siraçhan Nas (Jefferson dk. 65), Estrela, Camara (Berk Yıldız dk. 65), İskardarli, Eren Aydın
Yedekler: Çağlar Akbaba, Onur Atasayar, Oğuz Güçtekin, Babacar, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Gol: Ahmed Kutucu (dk. 70) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Claro (Eyüpspor), Oulare (Boluspor)