Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 4-1 mağlup oldu.
Hakemler: Çağdaş Altay, Mert Bulut, Ali Doğan
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan (Emre Satılmış dk. 46), Berke Vural (Eren Sami Poyraz dk. 46 (Alper Burak Duman dk. 54)), Orhan Nahırcı, Mert Kula (Mahmut Akan dk. 46), Halil Can Ayan, Oğuzcan Çalışkan, Yılmaz Basravi, Aliou Traore, Süleyman Luş (Kristal Abazaj dk. 46), Recep Taşbakır, Williams Togui
Yedekler: Emin Metehan Ataşsalar, Moustapha Camara, Oğuzhan Ayaydın, Uğur Kaan Yıldız
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Sivasspor: Djordje Nikolic, Alaaddin Okumuş, Ziya Erdal, Emirhan Başyiğit, Uros Radakovic, Queensy Menig (Oğuzhan Aksoy dk. 69), Alex Pritchard (Samuel Moutoussamy dk. 63), Charilaos Charisis (Emre Gökay dk. 69), Özkan Yiğiter, Emrah Başsan (Azizbek Turgunboev dk. 63), Bekir Turaç Böke (Barış Nazlı dk. 82)
Yedekler: Hüseyin Arslan, Murat Paluli, Samba Camara, Mehmet Talha Şeker, Garry Rodrigues
Teknik Sorumlu: Mehmet Yozgatlı
Goller: Recep Taşbakır (dk. 4) (Ankara Keçiörengücü), Queensy Menig (dk. 32 ve 60) Emrah Başsan (dk. 38), Bekir Turaç Böke (dk. 57 pen.) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü), Alex Pritchard, Azizbek Turgunboev (Sivasspor)